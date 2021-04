La Russia approva il design finale del nuovo bombardiere strategico Pak-Da (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Ministero della Difesa russo ha approvato quello che dovrebbe essere il design finale del nuovo bombardiere strategico stealth noto come Advanced Long Range Aviation Complex (Perspektivnyi Aviatsionnyi Kompleks Dalney Aviatsyi – Pak Da), che è in fase di sviluppo dal bureau di progettazione Tupolev. La priorità è stata data alla riduzione della segnatura radar InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Ministero della Difesa russo hato quello che dovrebbe essere ildelstealth noto come Advanced Long Range Aviation Complex (Perspektivnyi Aviatsionnyi Kompleks Dalney Aviatsyi – Pak Da), che è in fase di sviluppo dal bureau di progettazione Tupolev. La priorità è stata data alla riduzione della segnatura radar InsideOver.

Advertising

angelo_iorizzo : RT @O_Strunz: #Putin che approva l’emendamento che gli consentirà di restare al potere fino al 2036, mi ricorda quando da piccolo giocavo d… - TonyVascor107 : RT @CasadelsoleTv: L'Italia partecipa alle operazioni Nato che hanno la Russia per obiettivo, approva le sanzioni Ue contro la Russia... Se… - TimoneDi : RT @CasadelsoleTv: L'Italia partecipa alle operazioni Nato che hanno la Russia per obiettivo, approva le sanzioni Ue contro la Russia... Se… - robertoquaglia : RT @CasadelsoleTv: L'Italia partecipa alle operazioni Nato che hanno la Russia per obiettivo, approva le sanzioni Ue contro la Russia... Se… - il_Giangi : #Putin che approva l’emendamento che gli consentirà di restare al potere fino al 2036, mi ricorda quando da piccolo… -