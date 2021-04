La Roma vola nel ranking Uefa | scavalcato il Porto | adesso è 15esima

(Di venerdì 9 aprile 2021)- Se le difficoltà in campionato sono evidenti, con il settimo posto in classifica e una vittoria che manca da tre giornate, lanon si ferma più in Europa non ferma più ea suon di ...

Roma, 9 apr. - Se le difficoltà in campionato sono evidenti, con il settimo posto in classifica e una vittoria che manca da tre giornate, la Roma non si ferma più in Europa ea suon di successi. Contro l'Ajax è arrivata la quinta vittoria consecutiva nella fase finale di Europa League, un risultato che spiana la strada verso le semifinali.