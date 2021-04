La riconferma di Pirlo firmata da Buffon e Dybala, precari di lusso alla Juve (Di venerdì 9 aprile 2021) Dybala firma il raddoppio, Buffon si piega solo al rigore di Insigne. La Juve vola al terzo posto, e stacca il Napoli per la corsa Champions Pirlo supera il momento più complicato della sua prima stagione da allenatore alla Juventus grazie a Buffon e Dybala, precari di lusso alla Juventus. Entrambi hanno giocato poco – per motivi diversi – in questa stagione e in estate si guarderanno intorno: il contratto di Gigi scade a giugno, quello della Joya l’estate prossima, ma al momento nessuno dei due ha trovato l’accordo per il rinnovo, e tira aria di addio. Contro il Napoli hanno dimostrato che classe ed esperienza non si dimenticano, confermandosi protagonisti assoluti; le parate di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021)firma il raddoppio,si piega solo al rigore di Insigne. Lavola al terzo posto, e stacca il Napoli per la corsa Championssupera il momento più complicato della sua prima stagione da allenatorentus grazie adintus. Entrambi hanno giocato poco – per motivi diversi – in questa stagione e in estate si guarderanno intorno: il contratto di Gigi scade a giugno, quello della Joya l’estate prossima, ma al momento nessuno dei due ha trovato l’accordo per il rinnovo, e tira aria di addio. Contro il Napoli hanno dimostrato che classe ed esperienza non si dimenticano, confermandosi protagonisti assoluti; le parate di ...

Giletti: "De Laurentiis dovrebbe riconfermare Gattuso. Juve-Napoli gran bella partita, ma dov'è il VAR?" Pirlo? Se dovessi valutare i dati, la Juventus, quest'anno, ha fallito. Ma credo che su Andrea bisogna insistere: come ogni nuovo progetto c'è bisogno di tempo, indipendentemente da quale sia il tuo ...

