La provincia di Palermo tutta in zona rossa, ordinanza di Musumeci (Di venerdì 9 aprile 2021) Aumento contagi e varianti, zona rossa in tutta la provincia di Palermo. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana nello Musumeci. Anche Monreale, dunque sarà zona rossa. Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha appena firmato un'ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo. L'efficacia del provvedimento partirà da domenica 11 e cesserà giovedì 22 aprile. Stesse restrizioni, così come richiesto dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni ...

