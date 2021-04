La premier norvegese Solberg multata 2 000 euro | aveva festeggiato 60 anni violando le norme anti - Covid

(Di venerdì 9 aprile 2021) Multa per violazione delle disposizioni- per la, dopo aver organizzato la propria di compleanno in barba alle regole del distanziamento sociale. Il capo della polizia ...

Multa per violazione delle disposizioni anti - per la, dopo aver organizzato la propria di compleanno in barba alle regole del distanziamento sociale. Il capo della polizia, Ole Saeverud, ha annunciato in conferenza stampa ...Si è chiusa con una multa di 20.000 corone norvegesi (circa 2.000 euro) l'indagine sulla festa di compleanno organizzata dallaErna Solberg nonostante le norme anti - coronavirus. Lo riporta il Guardian citando il capo della polizia Ole Saeverud. La primo ministro si era scusata per aver celebrato il mese ...(ANSA) - ROMA, 09 APR - Si è chiusa con una multa di 20.000 corone norvegesi (circa 2.000 euro) l'indagine sulla festa di compleanno organizzata dalla premier norvegese Erna Solberg nonostante le ...Multa per violazione delle disposizioni anti-Covid per la premier norvegese Erna Solberg, dopo aver organizzato la propria festa di compleanno in barba alle regole del ...