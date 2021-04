La piscina Cardellino diventerà olimpionica (Di venerdì 9 aprile 2021) Diventa olimpionica la piscina Cardellino, a Milano, nel quartiere Lorenteggio. La giunta ha infatti accettato la proposta di progetto per l'affidamento in concessione avanzato da un'associazione ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 9 aprile 2021) Diventala, a Milano, nel quartiere Lorenteggio. La giunta ha infatti accettato la proposta di progetto per l'affidamento in concessione avanzato da un'associazione ...

Advertising

MiTomorrow : Un nuovo e grande impianto olimpionico a disposizione per allenamenti, gare e meeting nazionali e internazionali. I… - RbRaffaella : Anzi la piscina non è nuova per niente (Cardellino). Ma riqualificata - RbRaffaella : yuuuuuuuhu! Fra dieci anni pare avremo una nuova piscina con vasca tuffi dedicata in zona sud-ovest! #Milano #tuffi… - infoitscienza : MILANO. LORENTEGGIO: ECCO IL PROGETTO PER LA NUOVA PISCINA CARDELLINO – IMMAGINI - lorenteggio : #MILANO. #LORENTEGGIO: ECCO IL PROGETTO PER LA NUOVA #PISCINACARDELLINO #sport #giambellino -