La nuova fidanzata di Andrea Damante viene chiamata per errore “Giulia” durante un’intervista e la sua espressione è fantastica (Di venerdì 9 aprile 2021) Andrea Damante ed Elisa Visari sono ormai una coppia affiatata da mesi, ma nonostante questo – e nonostante Giulia De Lellis abbia a sua volta ritrovato la felicità fra le braccia di Carlo Beretta – molti giornalisti ancora si confondono e credono che i Damellis sono tutt’ora fra noi. durante un’intervista video realizzata su Instagram, una giornalista ha infatti appellato per errore Elisa Visari col nome ‘Giulia‘ lasciando attonita l’attrice che però ha preferito non replicare. Il tutto è nato quando la Visari ha parlato di doppiaggio (“Mi piacerebbe moltissimo doppiare un cartone animato“) e la giornalista ha cercato di voltare pagine optando per l’argomento beauty, settore di punta di Giulia De Lellis (“Sarebbe molto divertente, sono carini i ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 aprile 2021)ed Elisa Visari sono ormai una coppia affiatata da mesi, ma nonostante questo – e nonostanteDe Lellis abbia a sua volta ritrovato la felicità fra le braccia di Carlo Beretta – molti giornalisti ancora si confondono e credono che i Damellis sono tutt’ora fra noi.video realizzata su Instagram, una giornalista ha infatti appellato perElisa Visari col nome ‘‘ lasciando attonita l’attrice che però ha preferito non replicare. Il tutto è nato quando la Visari ha parlato di doppiaggio (“Mi piacerebbe moltissimo doppiare un cartone animato“) e la giornalista ha cercato di voltare pagine optando per l’argomento beauty, settore di punta diDe Lellis (“Sarebbe molto divertente, sono carini i ...

