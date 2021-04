La Mercedes cambia | James Allison diventa Chief Technical Officer

(Di venerdì 9 aprile 2021) Rinnovamento nell'organigramma tecnico dellaF.1, che non si ferma e annuncia modifiche di organico a partire dal 1 luglio 2021. In questa data, infatti,lascerà il suo attuale ...

"È stato un grande piacere e privilegio lavorare per James Allison all'inizio della mia carriera alla Renault e negli ultimi quattro anni alla- dice Mike Eliott, che ha iniziato in...Questa carica non era presente sino ad ora all'interno della gerarchia della, ma è stata inaugurata per mantenere ancora Allison all'interno del team alleggerendo il carico di lavoro a cui ...Cambia l'organigramma della Mercedes: dal primo luglio James Allison lascerà il suo ruolo di direttore tecnico a Mike Elliott, per assumere quello di Chief Technical Officer, una carica che gli permet ...Non si tratta di un cambio di poco conto nei quadri Mercedes, ma va detto che la squadra della Stella, imbattuta dal 2014, ha comunque continuato a vincere anche dopo le uscite di altre figure apicali ...