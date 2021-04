La Liga non ha trovato alcuna prova di razzismo tra Cala e Diakhaby (Di venerdì 9 aprile 2021) La Liga ha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell’ultima giornata tra i giocatori di Cadice e Valencia, da cui non è risultato nessun comportamento di razzismo. Dopo l’analisi degli elementi, è stato concluso che non è stata trovata alcuna prova in nessuno dei supporti disponibili che il giocatore Juan Torres Ruiz (Juan Cala) abbia insultato Mouctar Diakhaby nei termini denunciati. Nello specifico sono stati esaminati i file audiovisivi e digitali disponibili: gli audio dell’incontro, le immagini trasmesse e quanto diffuso sui diversi social network. A completamento del report, è stata assunta una società specializzata, che ha svolto un’analisi labiale delle conversazioni e uno studio del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Laha comunicato ai club coinvolti e alle autorità competenti il ??risultato delle indagini svolte per risolvere quanto accaduto nell’ultima giornata tra i giocatori di Cadice e Valencia, da cui non è risultato nessun comportamento di. Dopo l’analisi degli elementi, è stato concluso che non è stata trovatain nessuno dei supporti disponibili che il giocatore Juan Torres Ruiz (Juan) abbia insultato Mouctarnei termini denunciati. Nello specifico sono stati esaminati i file audiovisivi e digitali disponibili: gli audio dell’incontro, le immagini trasmesse e quanto diffuso sui diversi social network. A completamento del report, è stata assunta una società specializzata, che ha svolto un’analisi labiale delle conversazioni e uno studio del ...

Advertising

napolista : La Liga non ha trovato alcuna prova di razzismo tra Cala e Diakhaby Sono stati analizzati audio e immagini, oltre a… - MichaoRossit : @Claplaz E anche insultare @SkyItalia perché non è riuscita a prenderli è una polemica pretestuosa..l' importante c… - Sportellate_it : Sabato ore 21.00 si disputerà “El Clásico” che potrebbe decidere la Liga. Non dovesse bastarvi ?? - UnTemaAlGiorno : RT @Marta6128: Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri Siamo la risata dentro al tunnel degli orrori Siamo la promessa che non costa niente… - Marta6128 : Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri Siamo la risata dentro al tunnel degli orrori Siamo la promessa che non cost… -