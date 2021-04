La legge c’è, la Commissione sugli affidi ancora no. Il caso di Giada a cui sarebbe stato sottratto il figlio ha riaperto il dibattito parlamentare (Di venerdì 9 aprile 2021) Era il 22 luglio 2020. Con un solo voto contrario e 402 favorevoli l’Aula di Montecitorio approvava la legge istitutiva per una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema degli affidi. Un atto dovuto secondo molti considerando le polemiche scoppiate soprattutto dopo il “caso Bibbiano”. Eppure da allora sono trascorsi oltre 250 giorni e nulla è accaduto: non solo la Commissione non si è mai riunita ma non è neanche stata formata. Un buco clamoroso per il quale l’eventuale alibi della pandemia non può essere sufficiente. Anche perché nel frattempo storie di figli allontanati dai genitori continuano ad esserci. Ininterrottamente. Ieri Giada Giunti (nella foto), una mamma diventata simbolo della battaglia contro le storture degli allontanamenti dei minori, è tornata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Era il 22 luglio 2020. Con un solo voto contrario e 402 favorevoli l’Aula di Montecitorio approvava laistitutiva per unad’inchiesta sul sistema degli. Un atto dovuto secondo molti considerando le polemiche scoppiate soprattutto dopo il “Bibbiano”. Eppure da allora sono trascorsi oltre 250 giorni e nulla è accaduto: non solo lanon si è mai riunita ma non è neanche stata formata. Un buco clamoroso per il quale l’eventuale alibi della pandemia non può essere sufficiente. Anche perché nel frattempo storie di figli allontanati dai genitori continuano ad esserci. Ininterrottamente. IeriGiunti (nella foto), una mamma diventata simbolo della battaglia contro le storture degli allontanamenti dei minori, è tornata ...

