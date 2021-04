La Juventus vuole vendere Dybala: scambio stellare in estate (Di venerdì 9 aprile 2021) La rete contro il Napoli non ha cambiato nulla: il futuro di Paulo Dybala continua a restare in bilico, e la Joya è sempre più lontana dal bianconero . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'agente dell'attaccante argentino e i dirigenti della Juventus non si parlano ormai dall'estate scorsa , dopo l'ultima offerta di rinnovo della Vecchia Signora, reputata ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 9 aprile 2021) La rete contro il Napoli non ha cambiato nulla: il futuro di Paulocontinua a restare in bilico, e la Joya è sempre più lontana dal bianconero . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'agente dell'attaccante argentino e i dirigenti dellanon si parlano ormai dall'scorsa , dopo l'ultima offerta di rinnovo della Vecchia Signora, reputata ...

Il Marsiglia cede Milik: piace a due squadre di Serie A, Napoli interessato Milik in Serie A piace a Fiorentina e Juventus, ma la squadra favorita del polacco è quella bianconera. Agnelli dovrà versare una cifra vicina ai 15 milioni di euro se vuole acquistare il cartellino ...

Juventus, Ronaldo vuole Marcelo Calciomercato.com Dybala: il gol non basta per il rinnovo, Paratici vuole scambiarlo Nonostante il gol al Napoli il futuro di Dybala sembra più lontano dalla Juventus: scambio con Icardi o all'Inter gratis nel 2022?

L'Inter aspetta la scadenza e sogna colpo gratis, bufera social Gira attorno al suo nome il futuro mercato di parecchi club perché l’effetto domino riguarderebbe diverse società. Che fine farà Paulo Dybala? Il gol al Napoli lo ha rimesso sotto i riflettori ma non ...

