La Guinea Equatoriale non paga l'affitto all'Italia. ?Striscia interviene ma l'inviata viene pestata - (Di venerdì 9 aprile 2021) Novella Toloni Calci, spintoni e insulti alla troupe di Striscia durante il servizio sul mancato pagamento dell'affitto da parte dell'Ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma Non paga l'affitto da due anni e una sentenza del tribunale Italiano ha stabilito lo sfratto. Ma l'ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma di andarsene non ci pensa proprio e neanche di saldare il debito (di quasi 70mila euro) con i proprietari dell'immobile. Del caso dell'ambasciata africana si è occupata Striscia la Notizia nell'ultima puntata, ma il servizio non è finito bene e l'inviata è stata aggredita. Rajae Bezzaz ha incontrato il legale rappresentante della proprietà dell'immobile ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Novella Toloni Calci, spintoni e insulti alla troupe didurante il servizio sul mancatomento dell'da parte dell'Ambasciata dellaa Roma Nonl'da due anni e una sentenza del tribunaleno ha stabilito lo sfratto. Ma l'ambasciata dellaa Roma di andarsene non ci pensa proprio e neanche di saldare il debito (di quasi 70mila euro) con i proprietari dell'immobile. Del caso dell'ambasciata africana si è occupatala Notizia nell'ultima puntata, ma il servizio non è finito bene e l'è stata aggredita. Rajae Bezzaz ha incontrato il legale rappresentante della proprietà dell'immobile ...

Advertising

Striscia : Calci e insulti per la nostra @BezzazRajae e la sua troupe durante il servizio sul mancato pagamento dell'affitto d… - ilgiornale : Calci, spintoni e insulti alla troupe di Striscia durante il servizio sul mancato pagamento dell'affitto da parte d… - CaffeFou : La Guinea Equatoriale non paga l'affitto all'Italia. #striscialanotizia interviene ma l'inviata viene pestata… - ananassobasso : RT @Striscia: Calci e insulti per la nostra @BezzazRajae e la sua troupe durante il servizio sul mancato pagamento dell'affitto da parte de… - SaverioCuppari : RT @Striscia: Calci e insulti per la nostra @BezzazRajae e la sua troupe durante il servizio sul mancato pagamento dell'affitto da parte de… -

Ultime Notizie dalla rete : Guinea Equatoriale La Guinea Equatoriale non paga l'affitto all'Italia. Striscia interviene ma l'inviata viene pestata il Giornale La Guinea Equatoriale non paga l'affitto all'Italia. Striscia interviene ma l'inviata viene pestata Calci, spintoni e insulti alla troupe di Striscia durante il servizio sul mancato pagamento dell'affitto da parte dell'Ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma ...

Senegal apre nuovo consolato generale a Dakhla in Marocco La Repubblica del Senegal ha aperto un consolato generale a Dakhla oggi 05 aprile, a Dakhla detta "Perla del sud" in Marocco. È la decima rappresentanza diplomatica inaugurata in questa città da poco ...

Calci, spintoni e insulti alla troupe di Striscia durante il servizio sul mancato pagamento dell'affitto da parte dell'Ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma ...La Repubblica del Senegal ha aperto un consolato generale a Dakhla oggi 05 aprile, a Dakhla detta "Perla del sud" in Marocco. È la decima rappresentanza diplomatica inaugurata in questa città da poco ...