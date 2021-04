La farmacovigilanza europea comincia anche per il vaccino Johnson & Johnson (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: torstensimon via Pixabay)Dopo il dibattito acceso e a più riprese sul vaccino AstraZeneca, condotto sia dalle istituzioni sia dai media (con una comunicazione che presenta anche alcune criticità), oggi si parla del vaccino in una sola dose sviluppato dalla divisione Janssen di Johnson & Johnson, autorizzato in Europa lo scorso 11 marzo 2021, ma ancora non in uso. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato una valutazione su eventuali eventi tromboembolici, ovvero formazioni di coaguli con ostruzione di un vaso, in seguito alla segnalazione di quattro casi di trombosi. Ma facciamo attenzione: per ora non c’è alcun legame fra le trombosi e il vaccino e non c’è alcuna indicazione che il farmaco sia ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: torstensimon via Pixabay)Dopo il dibattito acceso e a più riprese sulAstraZeneca, condotto sia dalle istituzioni sia dai media (con una comunicazione che presentaalcune criticità), oggi si parla delin una sola dose sviluppato dalla divisione Janssen di, autorizzato in Europa lo scorso 11 marzo 2021, ma ancora non in uso. L’Agenziaper i medicinali (Ema) ha avviato una valutazione su eventuali eventi tromboembolici, ovvero formazioni di coaguli con ostruzione di un vaso, in seguito alla segnalazione di quattro casi di trombosi. Ma facciamo attenzione: per ora non c’è alcun legame fra le trombosi e ile non c’è alcuna indicazione che il farmaco sia ...

