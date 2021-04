La donna alla finestra: ecco il trailer ufficiale del film Netflix (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo tanti rinvii, il thriller La donna alla finestra è pronto per debuttare su Netflix il prossimo 14 maggio: ecco il trailer ufficiale È passato circa un anno e mezzo da quando abbiamo visto il primo trailer de La donna alla finestra. Il film diretto da Joe Wright, con protagonisti Amy Adams e Gary Oldman, non ha avuto decisamente vita semplice. Le prime proiezioni di prova avevano lasciato gli spettatori un po’ confusi, tanto che lo sceneggiatore Tony Gilroy (autore della saga Bourne) fu assunto per riscrivere alcune scene. La Fox, casa di produzione del film, fu poi acquistata dalla Disney, lasciando quindi il progetto momentaneamente in un ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo tanti rinvii, il thriller Laè pronto per debuttare suil prossimo 14 maggio:ilÈ passato circa un anno e mezzo da quando abbiamo visto il primode La. Ildiretto da Joe Wright, con protagonisti Amy Adams e Gary Oldman, non ha avuto decisamente vita semplice. Le prime proiezioni di prova avevano lasciato gli spettatori un po’ confusi, tanto che lo sceneggiatore Tony Gilroy (autore della saga Bourne) fu assunto per riscrivere alcune scene. La Fox, casa di produzione del, fu poi acquistata dDisney, lasciando quindi il progetto momentaneamente in un ...

