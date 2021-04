La Danimarca ritira la Legge per la vaccinazione obbligatoria (Di venerdì 9 aprile 2021) Mentre in Italia il leader di ItalExit si è fatto portavoce delle istanze di chi non vuole che si arrivi all’obbligo di vaccinazione, in Danimarca è stata appena ritirata una Legge che avrebbe dato alle autorità il potere di iniettare con la forza alle persone un vaccino contro il coronavirus è stata abbandonata dopo nove giorni di proteste pubbliche. La “Legge sull’epidemia” avrebbe conferito al governo danese il potere di emanare misure di quarantena obbligatorie contro chiunque fosse infettato da una malattia pericolosa, ma è stata la parte relativa alle vaccinazioni che ha causato il più grande clamore.



