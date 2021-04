La conferenza stampa di Mario Draghi: dal piano vaccinale al Piano di ripresa nazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio insieme al presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, Mario Draghi ha toccato tutti i punti di più scottante attualità, rispondendo con la consueta franchezza alle domande dei giornalisti. Piano vaccinale e riaperture Il primo argomento non poteva che essere il Piano vaccinale e le ripercussioni dei ritardi nelle distribuzioni sulle fase più deboli della società. “Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ragazzi, psicologi di 35 anni. Queste platee di operatori sanitari che si allargano. Con che coscienza la gente salta la lista – si chiede il Presidente del Consiglio, sapendo che lascia esposto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Nellatenuta ieri pomeriggio insieme al presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli,ha toccato tutti i punti di più scottante attualità, rispondendo con la consueta franchezza alle domande dei giornalisti.e riaperture Il primo argomento non poteva che essere ile le ripercussioni dei ritardi nelle distribuzioni sulle fase più deboli della società. “Uno può banalizzare e dire: smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani o ragazzi, psicologi di 35 anni. Queste platee di operatori sanitari che si allargano. Con che coscienza la gente salta la lista – si chiede il Presidente del Consiglio, sapendo che lascia esposto a ...

