La Commissione europea vuole mettere ordine nelle difese degli Stati contro gli attacchi cyber (Di venerdì 9 aprile 2021) Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired)Il 5G fa scuola. La Commissione europea vuole allargare gli strumenti utilizzati per verificare la sicurezza delle tecnologie per le reti di quinta generazione allo screening di apparati e infrastrutture critiche in generale. Il veicolo sarà la Nis2, la revisione della direttiva europea sulla cybersecurity proposta da Bruxelles, che, tra le varie novità, prevede anche obblighi più stringenti per le forniture digitali delle aziende. Niente liste nere, come hanno fatto gli Stati Uniti per mettere alla porta ospiti indesiderati, in primis quelli con passaporto cinese. Come con il 5G, anche sulla cybersecurity Bruxelles ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della(foto: Luca Zorloni per Wired)Il 5G fa scuola. Laallargare gli strumenti utilizzati per verificare la sicurezza delle tecnologie per le reti di quinta generazione allo screening di apparati e infrastrutture critiche in generale. Il veicolo sarà la Nis2, la revisione della direttivasullasecurity proposta da Bruxelles, che, tra le varie novità, prevede anche obblighi più stringenti per le forniture digitali delle aziende. Niente liste nere, come hanno fatto gliUniti peralla porta ospiti indesiderati, in primis quelli con passaporto cinese. Come con il 5G, anche sullasecurity Bruxelles ...

Advertising

meb : Dispiace che non ci sia posto per la Presidente della Commissione europea @vonderleyen ad Ankara, l’importante è ch… - matteosalvinimi : Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo… - mara_carfagna : La mancanza di rispetto di #Erdogan verso @vonderleyen imbarazza e sconcerta. Un’offesa all’Unione, alle sue istitu… - lucareggio88 : RT @matteosalvinimi: Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo ind… - GermanaGea : RT @meb: Dispiace che non ci sia posto per la Presidente della Commissione europea @vonderleyen ad Ankara, l’importante è che non ci sia po… -