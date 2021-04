La Camera ascolti le voci degli uiguri La proposta di Laura Harth

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 aprile 2021) Partiamo dalle buone notizie: il dibattito sulla tragedia uigura si è finalmente aperto appieno anche in Italia e ci possiamo solo augurare che non scompaia di nuovo dai radar dell’opinione pubblica e parlamentare, dopo anni di sostanziale omertà imposta sul tema (con tanto di intervento della Digos nell’ormai lontano 2017). Oggi, sebbene su posizioni ancora molto divergenti nella definizione di quanto sta accadendo nello Xinjiang, tutti i partiti politici in commissione Affari esteri dellasi sentono in dovere di esprimersi sul tema, arrivando persino a un totale possibile di ben quattro proposte di risoluzione diverse (e speriamo che non sia il da Beppe Grillo amato Fabio Massimo Parenti a scrivere ladel Movimento 5 stelle). La pressione è alta a seguito delle decisioni assunte dagli Stati Uniti – dal dipartimento di Stato su impulso ...