Kristen Stewart | 23 anni davanti alla cinepresa

(Di venerdì 9 aprile 2021) Si guadagnò la fama mondiale con il ruolo adolescenziale di Bella Swan nella saga di “Twilight” appena diciottenne. Eppure molti non sanno che all’epocaera già abituata ai set cinematografici e televisivi da ben dieci. Matematica a parte, l’attrice californiana, vanta oggi un palmares invidiabile, un insieme di personaggi dai caratteri completamente diversi che ben si sposano con la sua immagine da ribelle. Nel 2020 è stata protagonista della prima commedia natalizia attentatematica dell’amore arcobaleno, “Happiest Season“, opera prima di Clea DuVall. Attualmente è impegnata sul set nei pdell’iconica Lady Diana. Un ruolo e un cambiamento impressionante che rendono i fan ancora più impazienti di vedere sul grande schermo “Spencer“, biopic sulla principessa inglese ...

Buon compleanno! Compie 31 anni l'attrice più trasformista di Hollywood Lontani i tempi di Twilight , film che l'ha consacrata come l' enfant prodige di Hollywood,compie 31 anni il 9 ...Cast di prim'ordine, che include Jesse Eisenberg ,, Steve Carell , Blake Lively e Parker Posey. Buon compleanno Woody! Il cinema di Woody Allen in 20 scene cult (prima parte) 8. ...kristen Stewart compie oggi 31 anni. Nonostante la sua giovane età, l'attrice vanta una carriera cinematografica di tutto rispetto ...Twilight, vi ricordate Bella Swan? Oggi a 30 anni, ecco come è diventata l'attrice: presto nella Royal Family, scopriamo perché.