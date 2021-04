Kim Jong-un ha paragonato l’attuale crisi della Corea del Nord a quella provocata dalla terribile carestia degli anni Novanta (Di venerdì 9 aprile 2021) Il dittatore NordCoreano Kim Jong-un ha paragonato la crisi economica che sta attraversando la Corea del Nord a quella provocata dalla terribile carestia che colpì il paese negli anni Novanta, e che uccise centinaia di migliaia di persone. – Leggi Leggi su ilpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Il dittatoreno Kim-un halaeconomica che sta attraversando ladelche colpì il paese negli, e che uccise centinaia di migliaia di persone. – Leggi

