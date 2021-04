Killers of the Flower Moon sarà "diverso da tutto ciò che avete visto finora", promette lo sceneggiatore (Di venerdì 9 aprile 2021) Lo sceneggiatore di Killers of the Flower Moon, Eric Roth, parla del Western definitivo e promette qualcosa di diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora. Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, è attualmente in pre-produzione e l'hype è già alle stelle. Secondo lo sceneggiatore Eric Roth il film, che riunisce ancora una volta Scorsese alle star Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, sarà "diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora". Naturalmente Eric Roth non è esattamente imparziale visto che ha scritto il film, ma le sua dichiarazioni a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) Lodiof the, Eric Roth, parla del Western definitivo equalcosa didaciò che abbiamoof the, il nuovo film di Martin Scorsese, è attualmente in pre-produzione e l'hype è già alle stelle. Secondo loEric Roth il film, che riunisce ancora una volta Scorsese alle star Leonardo DiCaprio e Robert De Niro,daciò che abbiamo". Naturalmente Eric Roth non è esattamente imparzialeche ha scritto il film, ma le sua dichiarazioni a ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Killers of the Flower Moon sarà 'diverso da tutto ciò che avete visto finora', promette lo sceneggiatore… - ValentinaDAmic4 : Killers of the Flower Moon sarà 'diverso da tutto ciò che avete visto finora', promette lo sceneggiatore -… - stanzedicinema : Cominciano le riprese di Killers of the Flower Moon: per Eric Roth sarà l'ultimo grande western - robiwankenobi__ : RT @LattePiuPodcast: Videoclip d'autore - 'Bones' dei The Killers diretto da Tim Burton (2006) Debutto alla regia di videoclip per Tim Burt… - LattePiuPodcast : Videoclip d'autore - 'Bones' dei The Killers diretto da Tim Burton (2006) Debutto alla regia di videoclip per Tim B… -