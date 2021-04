Juventus, Dybala pedina di scambio: affare con il Psg o con il Barcellona? (Di venerdì 9 aprile 2021) La Juventus è concentrata sul finale di stagione, ma a tenere banco è anche il calciomercato ed il futuro dell’attaccante Paulo Dybala. La squadra di Andrea Pirlo ha ritrovato un minimo di fiducia dopo il successo nel recupero di campionato contro il Napoli, l’obiettivo minimo è quello di qualificarsi in Champions League, ma anche il secondo posto è vicinissimo. In più dovrà affrontare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’intenzione è quella di alzare un altro trofeo per salvare in parte la stagione. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per la prossima stagione, la Juventus dovrà alzare l’asticella per tornare in corsa per lo scudetto. Federico Chiesa, la nota lieta della Juventus in una stagione di alti e bassi Il futuro di Dybala, le ipotesi di scambio Foto di Enric ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) Laè concentrata sul finale di stagione, ma a tenere banco è anche il calciomercato ed il futuro dell’attaccante Paulo. La squadra di Andrea Pirlo ha ritrovato un minimo di fiducia dopo il successo nel recupero di campionato contro il Napoli, l’obiettivo minimo è quello di qualificarsi in Champions League, ma anche il secondo posto è vicinissimo. In più dovrà affrontare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’intenzione è quella di alzare un altro trofeo per salvare in parte la stagione. La dirigenza nel frattempo inizia a muoversi per la prossima stagione, ladovrà alzare l’asticella per tornare in corsa per lo scudetto. Federico Chiesa, la nota lieta dellain una stagione di alti e bassi Il futuro di, le ipotesi diFoto di Enric ...

