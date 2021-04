Juventus, Chiesa e l’Europeo: “Possiamo vincere. Ho scommesso con Demiral e Ramsey” (Di venerdì 9 aprile 2021) Federico Chiesa è una delle note più liete della stagione della Juventus.VIDEO Juventus, le rivelazioni di Chiesa: “L’esultanza col Napoli al gol di CR7? Ecco com’è nata”Il campionato sembra ormai compromesso, la Champions League rappresenta il passato, ma l'esterno ex Fiorentina sta convincendo pienamente, e Andrea Pirlo gli sta dando un ruolo primario nello scacchiere bianconero. Il classe '97 nel corso della giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha espresso la sua opinione sul gruppo che prenderà parte al prossimo Europeo.Juventus, Chiesa: “Pirlo fondamentale per me, ecco perché. CR7? Tutto sulla sua esultanza”Chiesa è convinto che gli azzurri possano disputare un Europeo da protagonisti e scherzosamente ha ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Federicoè una delle note più liete della stagione della.VIDEO, le rivelazioni di: “L’esultanza col Napoli al gol di CR7? Ecco com’è nata”Il campionato sembra ormai compromesso, la Champions League rappresenta il passato, ma l'esterno ex Fiorentina sta convincendo pienamente, e Andrea Pirlo gli sta dando un ruolo primario nello scacchiere bianconero. Il classe '97 nel corso della giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha espresso la sua opinione sul gruppo che prenderà parte al prossimo Europeo.: “Pirlo fondamentale per me, ecco perché. CR7? Tutto sulla sua esultanza”è convinto che gli azzurri possano disputare un Europeo da protagonisti e scherzosamente ha ...

Advertising

JuventusTV : ?? @federicochiesa: «Alla Juve c’è sempre da imparare» On demand, qui ?? - pisto_gol : Secondo la stampa specializzata la Juve non vede l’ora di liberarsi di @PauDybala_JR Sbaglierò, ma proprio su Dybal… - forumJuventus : #JuveGenoa, domenica ore 15. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Ronaldo in attacco. Sulle fasce agiranno Cuad… - Mediagol : #Juventus, Chiesa e l'Europeo: 'Possiamo vincere. Ho scommesso con Demiral e Ramsey' - stefano_gatto97 : RT @JuventusTV: ?? @federicochiesa: «Alla Juve c’è sempre da imparare» On demand, qui ?? -