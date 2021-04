Juventus, ag. Dybala: “Paulo è un gladiatore, il suo un gol da Champions. Futuro? Ha dimostrato una cosa” (Di venerdì 9 aprile 2021) Paulo Dybala è tornato in campo e soprattutto al gol dopo più di 3 mesi.Il campione argentino resta comunque uno dei temi più trattati in casa Juventus, la sua permanenza in bianconero al momento non è del tutto scontata. Le parole in merito a tale questione da parte dell'agente, Jorge Antun, intervistato da TuttoJuve."Ancora una volta ha dimostrato il suo impegno e la sua qualità. Nel momento in cui l'allenatore lo ha inserito in campo, si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta. È entrato bene in campo e si è messo subito in luce con una grande realizzazione. Il suo è stato un gol da Champions. Il giudizio sulla sua prestazione con il Napoli non può che esser positivo. Paulo è un gladiatore e non si arrenderà mai. Lui è più forte anche degli ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021)è tornato in campo e soprattutto al gol dopo più di 3 mesi.Il campione argentino resta comunque uno dei temi più trattati in casa, la sua permanenza in bianconero al momento non è del tutto scontata. Le parole in merito a tale questione da parte dell'agente, Jorge Antun, intervistato da TuttoJuve."Ancora una volta hail suo impegno e la sua qualità. Nel momento in cui l'allenatore lo ha inserito in campo, si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta. È entrato bene in campo e si è messo subito in luce con una grande realizzazione. Il suo è stato un gol da. Il giudizio sulla sua prestazione con il Napoli non può che esser positivo.è une non si arrenderà mai. Lui è più forte anche degli ...

