Juve, obiettivo Champions: con il Genoa, gara da «1» fisso (Di venerdì 9 aprile 2021) (9 aprile 2021) - Bianconeri favoritissimi nel match casalingo con il Grifone: la vittoria vale solo 1,24. Napoli avanti in casa della Samp, più equilibrata la sfida tra Verona e Lazio. Roma, 9 aprile 2021 - Un posto in Champions, per salvare la stagione della Juve e anche se stesso: questa la situazione di Andrea Pirlo che domenica va a caccia dei tre punti nell'incontro casalingo con il Genoa. L'ultima sconfitta bianconera con il Grifone risale al 17 marzo del 2019, poi sono arrivate quattro vittorie consecutive, anche se la più recente, in Coppa Italia lo scorso gennaio, è maturata solo ai supplementari. Gli analisti di Planetwin365 non sembrano avere dubbi sulla vittoria della Juventus, data a 1,24, mentre il successo Genoano è a 11,90. D'accordo anche gli scommettitori, il 76% dei quali ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) (9 aprile 2021) - Bianconeri favoritissimi nel match casalingo con il Grifone: la vittoria vale solo 1,24. Napoli avanti in casa della Samp, più equilibrata la sfida tra Verona e Lazio. Roma, 9 aprile 2021 - Un posto in, per salvare la stagione dellae anche se stesso: questa la situazione di Andrea Pirlo che domenica va a caccia dei tre punti nell'incontro casalingo con il. L'ultima sconfitta bianconera con il Grifone risale al 17 marzo del 2019, poi sono arrivate quattro vittorie consecutive, anche se la più recente, in Coppa Italia lo scorso gennaio, è maturata solo ai supplementari. Gli analisti di Planetwin365 non sembrano avere dubbi sulla vittoria dellantus, data a 1,24, mentre il successono è a 11,90. D'accordo anche gli scommettitori, il 76% dei quali ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve obiettivo Zappacosta su Juventus - Genoa: "Sfida stimolante, serviranno rabbia e agonismo" ... Di Bello per Juve - Genoa Zappacosta sta vivendo un ottimo momento di forma, così come tutta la ... Abbiamo un obiettivo da raggiungere e so che un'eventuale convocazione può arrivare solo attraverso il ...

Juventus, Chiesa: 'Fantastico giocare con Ronaldo. Ecco cosa mi ha stupito' Ora Cristiano Ronaldo e compagni hanno l'obiettivo di conquistare uno dei primi quattro posti. Tra ... Cosa mi ha stupito della Juve? Giocare e vedere come si allenano dei grandi campioni. Al tipo di ...

Napoli avanti in casa della Samp, più equilibrata la sfida tra Verona e Lazio. Roma, 9 aprile 2021 - Un posto in Champions, per salvare la stagione della Juve e anche se stesso: questa la situazione ...

Calcio: Napoli; sprint Champions, ora servono gol di Osimhen Rialzare subito la testa e far partire uno sprint lungo nove giornate verso la Champions League. E' questo l'obiettivo del Napoli che prepara la sfida contro la Sampdoria. (ANSA) ...

