Juve, il sostituto di Morata costa ‘solo’ 15 milioni (Di venerdì 9 aprile 2021) La Juventus non ha ancora deciso cosa fare con Morata, intanto spunta il nome del sostituto e anche il prezzo: costa tre volte di meno Sono tanti 10 milioni per un nuovo prestito e sono troppi 45 per riscattarlo definitivamente. Per questo la Juventus temporeggia con l’Atletico Madrid. Non ha ancora preso una decisione sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 aprile 2021) Lantus non ha ancora deciso cosa fare con, intanto spunta il nome dele anche il prezzo:tre volte di meno Sono tanti 10per un nuovo prestito e sono troppi 45 per riscattarlo definitivamente. Per questo lantus temporeggia con l’Atletico Madrid. Non ha ancora preso una decisione sul Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JPeppp : @Marco562017 @MauroMorbez1887 @Manufin11 Ma Davies non c'entra nulla, Alaba ormai gioca in mezzo da qualche anno, i… - MorrisDantonio2 : @TUTTOJUVE_COM Se davvero la JUVE ha deciso di privarsi di DYBA (Sigh..)sarebbe senz'altro LUI un sostituto ad hoc!! - Josse16068422 : @LucaNasir_33 @rajonee09 Concordo ma siamo sempre lì: quale può essere il sostituto ?? Non lo dico provocatoriament… - JuventusUn : Addio #Chiellini, la #Juve ha gia' trovato il sostituto: e' il miglior amico di #DeLigt! IL NOME?… - TalonePatrizia : Calciomercato Juve, panchina in bilico: il sostituto può arrivare già oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sostituto Paratici, pronto il sostituto se parte Demiral. La Juventus rifà la difesa Il prezzo di Milenkovic della Fiorentina è crollato a meno di 25 milioni. Paratici fa concorrenza a Milan e Inter per portarlo alla Juventus.

difficile capire quale fosse l'idea di Gattuso per battere la Juventus ... che ha trovato in Dybala il sostituto giusto in panchina. Tutti i palloni giocati da Juventus (in ... pochi passaggi lunghi (19, contro i 29 della Juve) e, come detto sopra, meno appoggi in avanti ...

Calciomercato Juve, Marcelo via dal Real: caccia al sostituto Juventus News 24 Juventus, il sogno Mbappé può diventare realtà La Juventus sogna il colpo Mbappé in vista del prossimo calciomercato, un affare legato all'addio di Ronaldo ed all'arrivo di Zidane ...

Calciomercato Juventus, novità in attacco: addio inaspettato Andiamo quindi a vedere chi potrebbe essere il suo sostituto. Con Alvaro Morata pronto a lasciare la Juventus, la dirigenza bianconera dovrà impiegare il prossimo calciomercato a trovare il sostituto ...

Il prezzo di Milenkovic della Fiorentina è crollato a meno di 25 milioni. Paratici fa concorrenza a Milan e Inter per portarlo alla Juventus.... che ha trovato in Dybala ilgiusto in panchina. Tutti i palloni giocati da Juventus (in ... pochi passaggi lunghi (19, contro i 29 della) e, come detto sopra, meno appoggi in avanti ...La Juventus sogna il colpo Mbappé in vista del prossimo calciomercato, un affare legato all'addio di Ronaldo ed all'arrivo di Zidane ...Andiamo quindi a vedere chi potrebbe essere il suo sostituto. Con Alvaro Morata pronto a lasciare la Juventus, la dirigenza bianconera dovrà impiegare il prossimo calciomercato a trovare il sostituto ...