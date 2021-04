Juve, Dragusin rinnova fino al 2025: è ufficiale (Di venerdì 9 aprile 2021) TORINO - "Un'avventura iniziata nell'estate del 2018. Radu Dragusin , classe 2002, aveva soltanto sedici anni quando la Juve lo inserì nel suo vivaio. Oggi mette la firma su un futuro ancora a tinte ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 aprile 2021) TORINO - "Un'avventura iniziata nell'estate del 2018. Radu, classe 2002, aveva soltanto sedici anni quando lalo inserì nel suo vivaio. Oggi mette la firma su un futuro ancora a tinte ...

Advertising

JuventusTV : Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ??… - La_Bianconera : #Dragusin rinnova con la #Juve fino al 2025! 'Non vedevo l'ora'. Ora costruisciti il futuro, ragazzo! ?? - HaidaraLansana : RT @JuventusTV: Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ?? - 23PierMorra88 : @romeoagresti Dragusin dalla prossima stagione diventa a tutti gli effetti un CTP visto che è alla juve dall estate 2018 ? - juvekuwait77 : RT @JuventusTV: Le emozioni di #Dragusin dopo il rinnovo del contratto: «Non vedevo l’ora» ??? Intervista on demand qui ?? -