Judas and the Black Messiah, storia vera tradotta in action-drama epico candidato a sei Oscar (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella Chicago Black del 1968 “il distintivo fa più paura della pistola”. Per questo il ladro d’auto William O’Neal preferisce fingersi agente dell’FBI: qualche minaccia ben pronunciata e il furto è servito. Ma un giorno sono i federali a incastrare lui, che barattano la sua libertà in cambio della coscienza: infiltrarsi nelle Black Panthers e spiarle al soldo governativo. Il clima è rovente, le Pantere guidate dall’astro nascente Fred Hampton stanno strutturandosi come movimento di riferimento per tutti i gruppi armati African-american, la politica di odio del Ku-Klux Klan non perde colpi e si presta al perfido gioco dell’allora potente capo del Bureau, il ben noto J. Edgar Hoover. Hampton, appena ventenne e denominato The President, è venerato dai suoi come novello Messia dei neri: l’entrata di O’Neal, subito ribattezzato Wild ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella Chicagodel 1968 “il distintivo fa più paura della pistola”. Per questo il ladro d’auto William O’Neal preferisce fingersi agente dell’FBI: qualche minaccia ben pronunciata e il furto è servito. Ma un giorno sono i federali a incastrare lui, che barattano la sua libertà in cambio della coscienza: infiltrarsi nellePanthers e spiarle al soldo governativo. Il clima è rovente, le Pantere guidate dall’astro nascente Fred Hampton stanno strutturandosi come movimento di riferimento per tutti i gruppi armati African-american, la politica di odio del Ku-Klux Klan non perde colpi e si presta al perfido gioco dell’allora potente capo del Bureau, il ben noto J. Edgar Hoover. Hampton, appena ventenne e denominato The President, è venerato dai suoi come novello Messia dei neri: l’entrata di O’Neal, subito ribattezzato Wild ...

