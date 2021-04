Joe Biden ha annunciato nuovi provvedimenti contro le armi da fuoco (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: Erik M. Lunsford/Getty Images)Negli Stati Uniti, più di 300 persone al giorno vengono ferite dalle armi da fuoco e di queste più di 100 restano uccise. Solo a marzo, in meno di dieci giorni, 22 persone sono morte in tre differenti sparatorie in Georgia, Colorado e California. Per questo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che la sua amministrazione comincerà a prendere provvedimenti per frenare quella che ha definito “un’epidemia”, introducendo alcune limitazioni sulle armi da fuoco. Il primo provvedimento annunciato, che non ha bisogno dell’autorizzazione del Congresso, sarà il tracciamento e la regolamentazione delle cosiddette ghost gun, le armi da fuoco assemblabili, senza numero di ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) (foto: Erik M. Lunsford/Getty Images)Negli Stati Uniti, più di 300 persone al giorno vengono ferite dalledae di queste più di 100 restano uccise. Solo a marzo, in meno di dieci giorni, 22 persone sono morte in tre differenti sparatorie in Georgia, Colorado e California. Per questo, il presidente degli Stati Uniti Joehache la sua amministrazione comincerà a prendereper frenare quella che ha definito “un’epidemia”, introducendo alcune limitazioni sulleda. Il primo provvedimento, che non ha bisogno dell’autorizzazione del Congresso, sarà il tracciamento e la regolamentazione delle cosiddette ghost gun, ledaassemblabili, senza numero di ...

