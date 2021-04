Jeep - Meunier | A Melfi grande successo | faremo molti investimenti

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 aprile 2021) Christian, erede di Mike Manley alla guida della, ha ben presente la situazione italiana (anche riguardo al Covid) ed è entusiasta dellavoro fatto ae dalla possibilità di costruirvi proprio il modello più venduto del marchio, la Compass. Protagonista di un segmento che vede numeri in crescita a doppia cifra, la Suv di segmento C è stata scelta da oltre 2 milioni di clienti in Europa. "La, ha dettonel corso di un iincontro con la stampa italiana, "è oramai un marchio italo-americano: credo molto ine lìancora, voglio dire grazie a ogni lavoratore dello stabilimento, ai dealer e a tutti quelli che ci stanno supportando". Parole incoraggianti che ...