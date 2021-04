(Di venerdì 9 aprile 2021) Christian, erede di Mike Manley alla guida della, ha ben presente la situazione italiana (anche riguardo al Covid) ed è entusiasta dellavoro fatto ae dalla possibilità di costruirvi proprio il modello più venduto del marchio, la Compass. Protagonista di un segmento che vede numeri in crescita a doppia cifra, la Suv di segmento C è stata scelta da oltre 2 milioni di clienti in Europa. "La, ha dettonel corso di un iincontro con la stampa italiana, "è oramai un marchio italo-americano: credo molto ine lìancora, voglio dire grazie a ogni lavoratore dello stabilimento, ai dealer e a tutti quelli che ci stanno supportando". Parole incoraggianti che ...

Advertising

MaxOlivo90 : JEEP - Meunier: 'A Melfi grande successo, faremo molti investimenti' - antoninorusso64 : RT @quattroruote: Christian #Meunier, presidente della #Jeep, si è detto soddisfatto delle fabbriche italiane: 'A #Melfi grande successo, f… - zazoomblog : Jeep - Meunier: A Melfi grande successo faremo molti investimenti - #Meunier: #Melfi #grande #successo - zazoomblog : Jeep - Meunier: A Melfi grande successo faremo molti investimenti - #Meunier: #Melfi #grande #successo - TortorelliVinc : RT @quattroruote: Christian #Meunier, presidente della #Jeep, si è detto soddisfatto delle fabbriche italiane: 'A #Melfi grande successo, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Meunier

Quattroruote

Il direttore del marchioha detto chiaro e tondo che la sua azienda punterà sui SUV ibridi per conquistare l'Europa Ha appena lanciato una nuova versione della sua fascia media adattata ...conferma poi sia la più piccola delle, in arrivo prossimamente prodotta in Europa, sia un elemento caro a noi italiani: il marchio americano di Stellantis non tradirà il proprio spirito ...In queste ultime settimane, lo stabilimento di Melfi, sede di produzione delle Jeep Compass e Renegade e della Fiat 500X, è finito in prima pagina per via del costante ricorso alla cassa integrazione, ...Il lancio della nuova Compass (di cui potete leggere e vedere la prova qui) ha riportato all'attenzione il tema del ruolo di Jeep all'interno della nuova realtà Stellantis. Elettrificazione che, ...