J -Ax si sfoga | “Avevo paura di lasciare mio figlio orfano”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo aver avuto il Covid, J – Ax torna sui social e in un video sisenza freni tra paure e denunce dello stato delle cose Dopo un lungo periodo di silenzio, J -Ax è tornato sui social per raccontare la sua esperienza con il coronavirus. Il rapper e produttore ha avuto il Covid 19 e tanta è stata lae il panico per questa condizione di salute che sarebbe potuta peggiorare da un momento all’altro. Con un video postato su tutti i suoi canali social, J- Ax ha raccontato il periodo di malattia fatto di dolore alle ossa, mal di testa che lo tormentava nonostanti svariati antidolorifici presi e tanti altri disturbi sui quali J-Ax ha preferito non indugiare. Più di tutto del video postato, emerge lo sfogo senza freni del rapper che denuncia il fallimento di un intero sistema che non ha suputo gestire in maniera ottimale l’avvento del covid e le sue ...

E soprattutto l'ansia di non sapere cosa sarebbe accaduto, se sarebbe peggiorato. E la paura, come è successo a me e mia moglie, di poter lasciare nostro figlio orfano'. Dopo il racconto delle ... Dopo aver avuto il Covid, J – Ax torna sui social e in un video si sfoga senza freni tra paure e denunce dello stato delle cose Dopo un lungo periodo di silenzio, J -Ax è tornato sui social per ...