(Di venerdì 9 aprile 2021) ?Èil periodo più brutto della mia vita”. Così, in un video condiviso su Instagram, J-Ax rivela di averil. Ad essere colpiti dal virus anche la moglie Elaina Coker e il figlio Nicolas: finalmente tutti negativizzati, i membri della famiglia hanno deciso di condividere la loro esperienza. Il rapper ha detto: “Non ne ho voluto parlar prima per rispetto cimezzo milione di positivi e migliaia di italianiricoverati. Ioun privilegiato e la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà ma ho appena fatto un tampone molecolare che ha confermato che io, mia moglie e mio figlio siamo negativi... Homomenti in cuimale, ma non ero maitanto male ...

Advertising

IlContiAndrea : #JAx rompe il silenzio spiegando di aver avuto il #Covid_19 e punta il dito contro la politica italiana ed europea… - alessandro_rota : RT @HuffPostItalia: J-Ax: 'Ho avuto il Covid: sono stato malissimo. La campagna vaccinale? Un fallimento' - Filo2385Filippo : RT @Corriere: «Ho avuto il Covid. Ora sono negativo, sono arrabbiato e sono tornato. Questa è la mia storia» - HuffPostItalia : J-Ax: 'Ho avuto il Covid: sono stato malissimo. La campagna vaccinale? Un fallimento' - danalloydthomas : RT @Corriere: J-Ax, la rabbia dopo il Covid: «Gestione dei vaccini come al mercato del pesce» -

Ultime Notizie dalla rete : avuto Covid

"Hoil. Ora sono negativo, sono arrabbiato e sono tornato. Questa è la mia storia". J - Ax introduce così il video di oltre quattro minuti che ha postato sui social in cui racconta ai suoi 2,4 ...... e alcune Regioni passeranno in zona arancione' (, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE )... È indubitabile che abbiamouna riduzione significativa nel numero dei contagiati. Rispetto ...TRIESTE Sono state aperte questa mattina alle 7 in Friuli Venezia Giulia le agende per le vaccinazioni delle persone tra i 60 e i 69 anni, alle quali sarà somministrato il vaccino AstraZeneca. Alle 9.Bissau (Agenzia Fides) – “Oggi è urgente ricostruire la persona, il cuore delle persone, perché la gente soffre psicologicamente e spiritualmente, oltre che per la povertà. Occorre promuovere la ricon ...