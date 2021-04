J-Ax furioso su Instagram | il video | “Questi fallimenti gli italiani li pagano con la morte”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) J-Ax ha fatto unaper spiegare ai fan le sue condizioni di salute e su come abbia affrontato con la sua famiglia la malattia da Covid-19. Un lungomessaggio, in cui emerge tutta l’amarezza nei confronti della gestione politica della pandemia e della campagna vaccinale. J-Ax,messaggio: “Questa è la mia storia” J-Ax ha raccontato in un lungomessaggio sudi aver preso il Covid con la sua famiglia. “Avete visto che nell’ultimo mese ho condiviso molti momenti della mia vita, questo perché mi stava passando la vita davanti. Ho avuto il Covid”, ha esordito il rapper. Poi ha spiegato: “Non ne ho voluto parlar prima per rispetto, ci sono mezzo milione di positivi e migliaia disono ricoverati. Io sono un privilegiato e la ...