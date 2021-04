J-Ax dopo il Covid: «Avevo paura di lasciare mio figlio orfano» (Di venerdì 9 aprile 2021) «Ho avuto il Covid. Ora sono negativo, sono arrabbiato e sono tornato. Questa è la mia storia». È così che J-Ax introduce il video di oltre quattro minuti che ha deciso di postare sui social per raccontare la sua esperienza con la malattia e la rabbia che ne è scaturita. «Ho avuto il Covid. Non ne ho voluto parlare prima per rispetto. Io sono un privilegiato e la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà» ha spiegato J-Ax, precisando di aver sentito il bisogno di rompere il silenzio ora che il suo tampone, quello della moglie e quello del figlio sono negativi. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) «Ho avuto il Covid. Ora sono negativo, sono arrabbiato e sono tornato. Questa è la mia storia». È così che J-Ax introduce il video di oltre quattro minuti che ha deciso di postare sui social per raccontare la sua esperienza con la malattia e la rabbia che ne è scaturita. «Ho avuto il Covid. Non ne ho voluto parlare prima per rispetto. Io sono un privilegiato e la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà» ha spiegato J-Ax, precisando di aver sentito il bisogno di rompere il silenzio ora che il suo tampone, quello della moglie e quello del figlio sono negativi.

