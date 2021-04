Italia, quasi tutto il paese in arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Come ogni venerdì si cambia colore L’Italia e gli Italiani lo hanno ormai imparato: il venerdì é il giorno in cui arrivano le nuove ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ordinanze che determinano, in base al rischio epidemiologico, le fasce di colore: da ricordare che nessuna area geografica diventerà gialla fino al 30 aprile. Nonostante diverse regioni, dall’Abruzzo al Molise fino alla Sicilia abbiano dati da giallo. quasi tutta Italia abbandonerà il rosso a favore dell’arancione: Dovrebbero rimanere in rosso solo Campania, Valle D’Aosta e Puglia e tutte e altre in arancione con la conseguente riapertura dei negozi e dei vari esercizi commerciali. Attualmente in zona rossa ci sono Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Come ogni venerdì si cambia colore L’e glini lo hanno ormai imparato: il venerdì é il giorno in cui arrivano le nuove ordinanze del Ministro della Salute Roberto Speranza. Ordinanze che determinano, in base al rischio epidemiologico, le fasce di colore: da ricordare che nessuna area geografica diventerà gialla fino al 30 aprile. Nonostante diverse regioni, dall’Abruzzo al Molise fino alla Sicilia abbiano dati da giallo.tuttaabbandonerà il rosso a favore dell’: Dovrebbero rimanere in rosso solo Campania, Valle D’Aosta e Puglia e tutte e altre incon la conseguente riapertura dei negozi e dei vari esercizi commerciali. Attualmente in zona rossa ci sono Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, ...

