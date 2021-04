Italia | Mancini su Zaniolo | «Lo aspetteremo | ma al 70% non ci sarà»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Robertoha parlato delle possibilità di Nicolòdi essere convocato dall’per Euro 2020 Lo slittamento del rientro di Nicolòha quasi definitivamente chiuso le sue speranze di essere convocato da Robertoper il prossimo Europeo. A parlarne è stato lo stesso commissario tecnico dell’a La Gazzetta dello Sport. «Aspettiamo ancora un po’. So che al 70 per cento non ce la farà a essere con noi, ma Nicolò deve restare tranquillo. Ha davanti a sé una carriera molto lunga, non deve forzare perché la salute è ciò che conta di più. In ogni caso noi lo seguiremo fino alla fine, anche perché conosciamo bene il suo valore. Nel calcio momenti del genere possono capitare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fantacalcio : Zaniolo, Europei lontani: 'Sono dispiaciuto: l'obiettivo è il Mondiale' - cmdotcom : #Zaniolo, niente #Euro2020: 'Mi rifarò al #Mondiale2022'. Il messaggio di #Mancini #Italia #Roma… - MasloMisha : RT @americo_mancini: #SportelloItalia @Radio1Rai @americo_mancini @DiversamentAlta: @FondoMonetario tassare i più ricchi per aiutare i giov… - Sydwerehere : La partita inaugurale dell’Europeo di calcio sarà Italia-Turchia a Roma Draghi ha già chiesto a Mancini di giocare… - 73_andreap : @OfficialASRoma @Hyundai_Italia @ibanez41oficial @LorePelle7 @paulopez_13 Lopez 7 (inguardabile ma decisivo) peres… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Mancini

Corriere del Ticino

L'infortunio di Spinazzola, l'errore di Diawara (e), l'ingenuità di Ibanez. La parata di ... La Roma rappresenta l'e si sono raccontate cose non vere. Questa settimana è stato creato un ...... Zaniolo era consapevole che sarebbe servito un miracolo per convincerea convocarlo per l'... 'Il suo futuro non dipende dall'Ajax, inci sono tanti allenatori in scadenza e noncapisco l'...Il sogno di Nicolò Zaniolo di rientrare tra i convocati del CT Mancini per gli Europei di giugno non troverà un lieto fine: il giovane trequartista della Roma non riuscirà, infatti, a completare il ...Le chance di vedere Nicolò Zaniolo ai prossimi Europei sono prossime allo zero. Dopo la visita dal professor Fink, il ritorno in campo del talento della Roma si allontana e di conseguenza diminuiscono ...