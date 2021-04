Italia-Danimarca oggi in tv | curling Mondiali Calgary 2021 | orario | canale e diretta streaming

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il programma di, valevole per imaschilidiin corso di svolgimento a, in Canada. Gli azzurri hanno pochissime speranze di qualificarsi per gli spareggi, e dovranno vincere entrambi gli incontri dell’ultima giornata. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IL PROGRAMMA DEL TORNEO SEGUI L’INCONTRO INL’incontro, previstovenerdì 9 aprile alle ore 17, sarà visibile insul sito ufficiale della federazione internazionale di. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

Curling - Italia-Danimarca oggi in diretta tv, Mondiali maschili Calgary 2021. Canale, orario, quando è e come vederla in streaming.Curling - Segui la diretta LIVE di Italia-Danimarca, Mondiali maschili Calgary 2021. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.