Italia | balzo delle vendite al dettaglio a febbraio

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – A2021 l’ha registrato un’ampia crescita congiunturale del commercio al, trainata dalledei beni non alimentari, in notevole recupero rispetto ai livelli depressi degli ultimi tre mesi. Lealsono infatti aumentate del 6,6% in valore e del 7,2% in volume, evidenzia l’Istat, con i beni non alimentari che hanno segnato +14,8% in valore e +15,4% in volume e i beni alimentari che sono calati del 2,4% in valore e del 2,2% in volume. Su base tendenziale, a2021, lealdiminuiscono del 5,7% in valore e del 7% in volume. La flessione è simile per i beni non alimentari (-6% in valore e -7,8% in volume) e per i beni alimentari (-5,5% in valore e -5,6% in ...