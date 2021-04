Istat | vendite al dettaglio febbraio +6 | 6% | su anno - 5 | 7%

(Di venerdì 9 aprile 2021) Asi registra un aumento congiunturale per lealdel 6,6% in valore e del 7,2% in volume. La crescita è dovuta al marcato recupero dei beni non alimentari (+14,8% in valore ...

Advertising

istat_it : Commercio al dettaglio: a febbraio 2021 vendite +6,6% su gennaio, -5,7% su base annua #istat - dariodivico : Commercio in risalita/ COMMERCIO AL DETTAGLIO A febbraio 21 aumento congiunturale per vendite al dettaglio del 6,… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat vendite

Finanza.com

Tanto nella grande distribuzione, quanto nelle imprese operanti su piccole superfici, diminuiscono leper entrambi i settori merceologici", è il commento dell'. Nella grande ...... anche alla luce del fatto che l'ha fornito una mappa delle imprese italiane da cui emerge ... Fra i titoli industriali lepenalizzano in particolare Cnh - 1,49% e Prysmian - 1,29%. Banche ...Balzo a sorpresa delle vendite al dettaglio in Italia. Secondo i dati diffusi dall'Istat a febbraio è stato registrato un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio del 6,6% in valore e del 7,2 ...Da alimentari a prodotti per la casa e cura della persona i produttori tagliano le quantità ma non abbassano i prezzi delle confezioni: i consumatori chiedono l'intervento dell'Autorità garante del me ...