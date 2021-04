Isola dei Famosi: perché Beppe Braida si è ritirato? C’entra il Covid (VIDEO) (Di venerdì 9 aprile 2021) Beppe Braida, naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, si è ritirato dal reality: il motivo ha a che fare con il Covid. Di poche ore fa il comunicato ufficiale e il motivo svelato. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche: Aldo e Alessia hanno perso il loro terzo figlio, le prime parole: cosa è successo? Beppe Braida abbandona L’Isola dei Famosi: il... Leggi su donnapop (Di venerdì 9 aprile 2021), naufrago de L’dei2021, si èdal reality: il motivo ha a che fare con il. Di poche ore fa il comunicato ufficiale e il motivo svelato. Scopriamo cosa è successo… Leggi anche: Aldo e Alessia hanno perso il loro terzo figlio, le prime parole: cosa è successo?abbandona L’dei: il...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiun… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - InformazioneOg : L'Isola dei Famosi di quest'anno fa parlare tanto di se e in particolare dei suoi naufraghi. #isoladeifamosi… - Mariquita_la1a : Nooo mi dispiace era uno dei miei preferiti ?? #ISOLA -