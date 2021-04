Isola dei Famosi | il comico Beppe Braida lascia l’Honduras

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 aprile 2021)l’deiper gravi problemi familiari Ile conduttoreha deciso per gravi motivi familiari di abbandonare il reality e rientrare in Italia. L’annuncio arriva sulla pagina social del surviving game L’dei. “ha deciso dire l’e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore.” Così, come si legge sul sito ufficiale, ilha salutato gli altri compagni d’avventura turbati e commossi dalla notizia. Nel daytime che è andato in onda su Canale 5ha spiegato cosa gli è accaduto: “Hanno ricoverato mio ...