Isola dei Famosi | “gravi motivi familiari” per Beppe Braida | abbandona il reality

(Di venerdì 9 aprile 2021)hato l’dei2021. A comunicarlo è stata la stessa produzione delshow con un post sul profilo ufficiale Instagram. L’ormai ex naufrago ha dovuto laasciare il gioco e tornare a casa per “sopraggiunti nelle ultime ore“. Il comico torinese ha salutato i compagni di avventura in Honduras e nelle prossime ore farà ritorno in Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’dei(@dei) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ritiro all'famosi 2021 : Beppe Braida ha lasciato improvvisamente il reality di Canale 5 per " gravi motivi famigliari " che l'hanno costretto a rientrare in Italia. La notizia è arrivata con un ...Nuovo scontro tra Brando Giorgi e Valentina Persia all'Famosi . La naufraga, infatti, non ha reagito bene alla decisione di Giorgi di isolarsi dal gruppo.Famosi: la decisione di Brando Giorgi Lo scontro tra Valentina Persia e Brando ...Ilary Blasi non sopporta Daniela Martani? Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi, l’opinionista è tornata sui social ed ha risposto ad un po’ di curiosità della rete. La presenza di Daniela ...la zona rossa nell'Isola è colpa del governo regionale. "Lanciare una campagna di screening dal titolo accattivante 'Sardi e sicuri' e scegliere allo stesso tempo di non intervenire per potenziare una ...