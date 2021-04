Isola dei famosi, Daniela Martani accusa il reality di averla fatta ritirare (FOTO) (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniela Martani è stata eliminata da L’Isola dei famosi e ha deciso di tornare in Italia senza potersi fermare su Playa Esperanza. La ex naufraga, però, su Twitter non ha tardato a far arrivare alcune polemiche riguardo il suo ritorno. Cosa è successo? Leggi anche: Isola dei famosi: Jeda, fidanzato di Vera Gemma, diventa concorrente?... Leggi su donnapop (Di venerdì 9 aprile 2021)è stata eliminata da L’deie ha deciso di tornare in Italia senza potersi fermare su Playa Esperanza. La ex naufraga, però, su Twitter non ha tardato a far arrivare alcune polemiche riguardo il suo ritorno. Cosa è successo? Leggi anche:dei: Jeda, fidanzato di Vera Gemma, diventa concorrente?...

