Isola dei Famosi | Daniela Martani accusa il programma di averla indotta al ritiro | ecco le sue parole

Leggi su trendit

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’ultima puntata dell’deiha assistito a una doppia eliminazione: dapprima, quella diche è stata sconfitta al televoto da Drusilla Gucci; poi, quella di Elisa Isoardi che non ha superato il televoto flash contro Andrea Cerioli. Mentre Elisa Isoardi non è stata definitivamente eliminata dal reality show perché ha accettato di rimanere a Playa Esperanza – l’di “sosta” verso cui vengono dirottati tutti gli eliminati del, dopo qualche indecisione, ha deciso di abbandonare completamente il gioco. La ex naufraga, tuttavia, sembra aver mal digerito la sua uscita di scena dall’deie lo ha dimostrato retwittando il tweet di un utente che ha ...