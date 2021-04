Isola dei Famosi | Beppe Braida si ritira | i genitori gravi col Covid

(Di venerdì 9 aprile 2021) Colpo di scena clamoroso all’dei: il comicosi, icol, lui torna in Italia. (screenshot video)Il comico“ha deciso di lasciare l’e di tornare a casa permotivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore”, lo ha reso noto nel pomeriggio di oggi la produzione del reality show L’dei. Così, il comico ex Zelig ha deciso di rientrare dall’Honduras, dopo le notizie che gli sono state comunicate sui suoi. Leggi anche –>dei, Angela Melillo: chi è l’attrice e showgirl Da quanto si ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiun… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - ilarysotgiu1 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Esce 'Kentannos', documentario sulle vite dei centenari tra l'Isola, il Costa Rica e il Giappone - Giovy35033508 : RT @SkylarIre: domani tutti i giornali 'Tommaso Zorzi sprona tutto il suo pubblico a bere. L'opinionista dell'isola continua a propagandare… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

...VII di Londra la sera del 16 febbraio su consiglio del suo medico ed era rimasto sotto le cure... Ecco le tappe della sua vita dalla sua nascita su un'greca a oggi.Beppe Braida lascia l'famosi . Il comico ha deciso di abbandonare il reality di Canale 5 e di tornare a casa "per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore". Braida ha salutato dunque i compagni di ...Nell’ultima settimana il numero dei nuovi casi positivi è diminuito del 23,15 per cento. La discesa è finalmente cominciata. L’altopiano che si affronta, dopo ...Beppe Braida ha annunciato il suo ritiro dal cast de L'Isola dei Famosi. Nel corso della puntata del daytime trasmessa questo pomeriggio in tv, il comico ha rivelato ai suoi compagni di gioco di ...