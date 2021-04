Isola dei famosi: Beppe Braida abbandona per gravi motivi familiari (Di venerdì 9 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo il comico Beppe Braida ha dovuto abbandonare il reality. Beppe Braida ed il comunicato stampa da parte dell’Isola dei famosiLa notizia è davvero di pochissime ore fa, e purtroppo non è particolarmente bella, perché un naufrago ha dovuto abbandonare il gioco per motivi personali. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo a Beppe Braida. L’abbandono all’Isola dei famosi Anche il profilo social dell’Isola dei famosi ha confermato la notizia, ovvero che il noto ed amato comico Beppe Braida ha dovuto abbandonare il ... Leggi su formatonews (Di venerdì 9 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo il comicoha dovutore il reality.ed il comunicato stampa da parte dell’deiLa notizia è davvero di pochissime ore fa, e purtroppo non è particolarmente bella, perché un naufrago ha dovutore il gioco perpersonali. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo a. L’abbandono all’deiAnche il profilo social dell’deiha confermato la notizia, ovvero che il noto ed amato comicoha dovutore il ...

