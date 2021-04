Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida abbandona il gioco per motivi familiari (Di venerdì 9 aprile 2021) All' Isola dei Famosi 2021 Beppe Braida si ritira dal gioco. Il cabarettista e conduttore televisivo lascia il reality condotto da Ilary Blasi perché i genitori sono positivi al Covid - 19 . Con un ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) All'deisi ritira dal. Il cabarettista e conduttore televisivo lascia il reality condotto da Ilary Blasi perché i genitori sono positivi al Covid - 19 . Con un ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiun… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - tempoweb : Il #Covid non dà tregua neanche all'Isola dei Famosi: Beppe #Braida si ritira per il ricovero del padre… - Uomodellastrad1 : RT @perchetendenza: 'Beppe': Perché Beppe Braida ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiar… -