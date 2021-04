Isola 15, Brando Giorgi non saluta Beppe Braida prima che quest’ultimo lasci il reality: la dura reazione di Gilles Rocca (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono passati 25 giorni sulla spiaggia del L’Isola dei Famosi e Brando Giorgi è fermo sulla sua decisione di allontanarsi dal resto del gruppo. L’attore si unisce agli altri solamente nel momento di mangiare. Angela Melillo ed Andrea Cerioli credono che possa essere solo una mossa strategica per emergere ed avere quindi l’attenzione puntata su di se. Sull’Isola è arrivata una triste notizia a Beppe Braida che ha deciso di abbandonare il reality. Tutti i naufraghi si sono stretti intorno al comico e lo hanno salutato tra le lacrime, tranne Brando che ha detto di non essersi accorto di niente. La reazione di Gilles Rocca non si è fatta attendere e ha detto che l’attore pensa solo al gioco ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono passati 25 giorni sulla spiaggia del L’dei Famosi eè fermo sulla sua decisione di allontanarsi dal resto del gruppo. L’attore si unisce agli altri solamente nel momento di mangiare. Angela Melillo ed Andrea Cerioli credono che possa essere solo una mossa strategica per emergere ed avere quindi l’attenzione puntata su di se. Sull’è arrivata una triste notizia ache ha deciso di abbandonare il. Tutti i naufraghi si sono stretti intorno al comico e lo hannoto tra le lacrime, tranneche ha detto di non essersi accorto di niente. Ladinon si è fatta attendere e ha detto che l’attore pensa solo al gioco ...

Stefafibra : All'improvviso Brando se ne esce e con la sua faccia preoccupata esclama: Ma io non me so accorto de niente AHAHA… - IsaeChia : #Isola 15, Brando Giorgi non saluta Beppe Braida prima che quest’ultimo lasci il reality: la dura reazione di Gille… - Alessan07633755 : Ma l'hanno avvisato brando di Beppe? #isola - ilmio3go : #Isola Gilles Rocca pronto a urlare ai quattro venti che Brando non ha salutato Beppe: - eisoardistan : RT @elaeniii: penso che Gilles dica tante belle parole (bisogna distinguere la vita vera dal gioco) ma nel momento in cui le deve mettere i… -