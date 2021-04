Ischia Covid free: «A Lacco Ameno hub per vaccinare 14mila lavoratori di hotel e aliscafi» (Di venerdì 9 aprile 2021) Ischia Covid free – Venerdì 9 aprile 2021. Si potrà andare in vacanza in Italia? In attesa che arrivi l’estate 2021 le mete turistiche si “armano” per diventare oasi “Covid free”. La fuga di alcuni Italiani all’estero durante il week pasquale sta spingendo i sindaci ad intensificare le vaccinazioni al fine di assicurarsi turisti nei mesi caldi. Su ‘Fanpage’ a Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, comune dell’Isola Verde, nota località balneare. leggi anche l’articolo —> Estate 2021, i viaggi all’estero si potranno fare? Novità sul passaporto vaccinale «C’è la volontà di accelerare la vaccinazione anti-Covid19 di massa a Ischia. Sono stati individuati due hub vaccinali, uno a Ischia Porto l’altro a Forio ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 aprile 2021)– Venerdì 9 aprile 2021. Si potrà andare in vacanza in Italia? In attesa che arrivi l’estate 2021 le mete turistiche si “armano” per diventare oasi “”. La fuga di alcuni Italiani all’estero durante il week pasquale sta spingendo i sindaci ad intensificare le vaccinazioni al fine di assicurarsi turisti nei mesi caldi. Su ‘Fanpage’ a Giacomo Pascale, sindaco di, comune dell’Isola Verde, nota località balneare. leggi anche l’articolo —> Estate 2021, i viaggi all’estero si potranno fare? Novità sul passaporto vaccinale «C’è la volontà di accelerare la vaccinazione anti-19 di massa a. Sono stati individuati due hub vaccinali, uno aPorto l’altro a Forio ...

